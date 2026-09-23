Ρόδος: Εντοπίστηκαν αλλοδαποί σε ιστιοφόρο – Στο σημείο το Λιμενικό

Συναγερμός σήμανε στην Λιμενική Αρχή για ιστιοφόρο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, που έπλεε στα ανατολικά της Ρόδου.

Συγκεκριμένα, στο ιστιοφόρο επέβαιναν 29 αλλοδαποί. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού σώματος το οποίο περισυνέλλεξε τους πιβαίνοντες.

Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ρόδου.