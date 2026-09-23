Αμβρακικός κόλπος: Περίπου 5.000 τόνοι απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από το βυθό

Το περιστατικό αφορά κυρίως αλιευτικά εργαλεία που είχαν εγκαταλειφθεί στη θάλασσα. Η δράση πραγματοποιήθηκε από την isea σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς Άρτας, Αμφιλοχίας και τους ανθρώπους του Αμβρακικού.

H δράση για την αποκατάσταση του Αμβρακικού υλοποιήθηκε σε Κόπραινα. Ράμμα, Μενίδι, Ανοιξιάτικο και Σπάρτο με το μήνυμα η προστασία ενός τόσο σημαντικού οικοσυστήματος είναι υπόθεση όλων μας.

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Revitalising the Amvrakikos Gulf , με χρηματοδότηση από το Endangered Landscapes & Seascapes Programme .