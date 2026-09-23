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Αμβρακικός κόλπος: Περίπου 5.000 τόνοι απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από το βυθό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/09/2026 15:31
Αμβρακικός κόλπος: Περίπου 5.000 τόνοι απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από το βυθό
Αλιευτικά εργαλεία είχαν εγκαταλειφθεί στη θάλασσα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Το περιστατικό αφορά κυρίως αλιευτικά εργαλεία που είχαν εγκαταλειφθεί στη θάλασσα. Η δράση πραγματοποιήθηκε από την isea σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς Άρτας, Αμφιλοχίας και τους ανθρώπους του Αμβρακικού.

H δράση για την αποκατάσταση του Αμβρακικού υλοποιήθηκε σε Κόπραινα. Ράμμα, Μενίδι, Ανοιξιάτικο και Σπάρτο με το μήνυμα η προστασία ενός τόσο σημαντικού οικοσυστήματος είναι υπόθεση όλων μας.

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Revitalising the Amvrakikos Gulf , με χρηματοδότηση από το Endangered Landscapes & Seascapes Programme .

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