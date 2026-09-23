Ελεύθερος ο 14χρονος για το περιστατικό με μαχαίρι σε σχολείο

Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς, ο 14χρονος, ο οποίος κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου, σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Από το περιστατικό, που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Στον ανήλικο από το Ιράν, ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία.

Κατά την απολογία του στον Ανακριτή, φέρεται να υποστήριξε ότι υφίσταται τον τελευταίο καιρό συστηματικά «μπούλινγκ», λεκτικά και σωματικά, από τον συγκεκριμένο συμμαθητή, αλλά και τον αδελφό του- που είναι ιρακινής καταγωγής.

Για το επίμαχο περιστατικό στο σχολείο, ο 14χρονος κατηγορούμενος, ανέφερε, ότι το μαχαίρι, το είχε μαζί του για προστασία.

Μετά την απολογία του, Ανακριτής και Εισαγγελέας, του επέβαλλαν δυο όρους: την απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με τον συμμαθητή του, και την παρακολούθηση από ειδικό παιδοψυχολόγο.

Εν τω μεταξύ, οι Αρχές εξετάζουν την προοπτική μετακόμισης της οικογένειας του 14χρονου σε άλλη δομή.