Στενά του Ορμούζ: 77 πλοία υπό περιορισμούς από το Ιράν

Στη δημοσιοποίηση επικαιροποιημένου καταλόγου με 77 πλοία που, σύμφωνα με την ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου, παραβιάζουν τα πρωτόκολλα για το Στενό του Ορμούζ, προχώρησε σήμερα το Ιράν. Τα συγκεκριμένα πλοία αντιμετωπίζουν περιορισμούς στις διελεύσεις τους, ενώ μεταξύ των προβλεπόμενων συνεπειών είναι πρόστιμα, συλλήψεις και κατασχέσεις.

Προειδοποίηση σε ασφαλιστικές και νηογνώμονες

Η ιρανική αρχή προειδοποίησε παράλληλα ασφαλιστικές εταιρείες, κλαμπ P&I και νηογνώμονες να μην παρέχουν υπηρεσίες στα πλοία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Συγκεκριμένα, όσοι συνεργάζονται με τα συγκεκριμένα πλοία κινδυνεύουν να προστεθούν επίσης στον κατάλογο. Η προειδοποίηση αφορά τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τις σχετικές συναλλαγές.

Τα κλαμπ P&I είναι ενώσεις προστασίας και αποζημίωσης που παρέχουν σε πλοιοκτήτες και ναυλωτές κάλυψη για ποινικές ευθύνες έναντι τρίτων.

Μειώθηκαν οι διελεύσεις από το Στενό του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ μειώθηκαν σε μονοψήφιο αριθμό ανά ημέρα το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα εντοπισμού πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Ο αριθμός είναι αρκετά χαμηλότερος από τον δεκαήμερο μέσο όρο των 14 διελεύσεων την ημέρα.

Αυξάνονται οι ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό

Οι εξελίξεις έχουν εντείνει τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, μετά τις τελευταίες επιθέσεις γύρω από τις μεταφορές πετρελαίου στο Στενό του Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπο.

Την ίδια ώρα, οι προοπτικές για ειρήνη στη Μέση Ανατολή εμφανίζονται πιο αδύναμες από ποτέ. Σημειώνεται ότι τα διαθέσιμα στοιχεία για τις διελεύσεις δεν περιλαμβάνουν πλοία που μπορούν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ έχοντας απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης μέσω δορυφόρου.