Κεφαλονιά: 17χρονος με πατίνι συγκρούστηκε με άλογο
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Κεφαλονιά όταν ένας 17χρονος που οδηγούσε πατίνι, συγκρούστηκε με ένα άλογο το βράδυ της Δευτέρας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος κινούνταν με το πατίνι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Αργοστόλι. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το πατίνι συγκρούστηκε με άλογο το οποίο οδηγούσε πεζός ο ιδιοκτήτης του.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Αθήνα. Μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γεννηματάς“. Ο 17χρονος νοσηλεύεται με την κατάστασή του να είναι σταθερή.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις