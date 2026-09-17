Κεφαλονιά: 17χρονος με πατίνι συγκρούστηκε με άλογο

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Κεφαλονιά όταν ένας 17χρονος που οδηγούσε πατίνι, συγκρούστηκε με ένα άλογο το βράδυ της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος κινούνταν με το πατίνι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Αργοστόλι. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το πατίνι συγκρούστηκε με άλογο το οποίο οδηγούσε πεζός ο ιδιοκτήτης του.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Αθήνα. Μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γεννηματάς“. Ο 17χρονος νοσηλεύεται με την κατάστασή του να είναι σταθερή.