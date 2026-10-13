Ηράκλειο: Τρεις επιθέσεις σε αυτοκίνητα στην οδό Πυράνθου

Αναστάτωση προκαλούν στην οδό Πυράνθου του Ηρακλείου οι επαναλαμβανόμενες καταγγελίες για παραβιάσεις και ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Μέσα σε περίπου ενάμιση μήνα καταγράφηκαν τρία περιστατικά, με τον αριθμό των αυτοκινήτων που υπέστησαν φθορές να υπολογίζεται κοντά στα 20. Η Αστυνομία έχει ενημερωθεί και διερευνά την υπόθεση, χωρίς έως τώρα να έχουν εντοπιστεί οι υπεύθυνοι.

Το τελευταίο συμβάν σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν οι ιδιοκτήτες τεσσάρων αυτοκινήτων βρήκαν τα οχήματά τους κατεστραμμένα. Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχαν αναφερθεί σημαντικές ζημιές σε άλλα επτά σταθμευμένα αυτοκίνητα στην ίδια περιοχή.

Οι άγνωστοι φέρονται να στοχεύουν κλειδαριές και τζάμια, επιχειρώντας να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό των οχημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αφαιρεθεί χρήματα και προσωπικά αντικείμενα, ενώ σε άλλες οι ιδιοκτήτες βρέθηκαν αντιμέτωποι μόνο με το κόστος αποκατάστασης των ζημιών.

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Σπασμένες κλειδαριές και τζάμια στην οδό Πυράνθου

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι δράστες επιχείρησαν να παραβιάσουν το όχημα από τις δύο κλειδαριές και στη συνέχεια έσπασαν τζάμι. Δεν κατάφεραν, ωστόσο, να αφαιρέσουν κάποιο αντικείμενο από το αυτοκίνητο.

Οι συνεχείς επιθέσεις έχουν δημιουργήσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της γειτονιάς, οι οποίοι βλέπουν τα περιστατικά να επαναλαμβάνονται σε μικρό χρονικό διάστημα και φοβούνται ότι θα υπάρξουν νέες φθορές ή κλοπές.

Ανησυχία δίπλα στο 19ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η οδός Πυράνθου βρίσκεται κοντά στο 19ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου. Καθημερινά από το σημείο περνούν παιδιά και γονείς, ενώ μετά από περιστατικά βανδαλισμού παραμένουν κατά διαστήματα στο οδόστρωμα και στα περάσματα θραύσματα από σπασμένα τζάμια.

Οι κάτοικοι επισημαίνουν τον κίνδυνο τραυματισμού πεζών, κυρίως μικρών παιδιών, από τα γυαλιά που μπορεί να βρίσκονται στον δρόμο. Ζητούν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα πριν προκύψει ατύχημα στη γειτονιά και στην περιοχή γύρω από τη σχολική μονάδα.

Έρευνα της Αστυνομίας χωρίς υλικό από κάμερες

Η έλλειψη διαθέσιμου οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας στο συγκεκριμένο σημείο, κοντά στο 19ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, δυσκολεύει τη διερεύνηση των περιστατικών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή εντοπιστεί οι υπεύθυνοι για τις φθορές και τις παραβιάσεις. Οι κάτοικοι της οδού Πυράνθου παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα τρία περιστατικά μέσα σε ενάμιση μήνα εντείνουν τον φόβο επανάληψής τους.

Αναφορές για αντίστοιχες φθορές και απόπειρες παραβίασης σταθμευμένων αυτοκινήτων έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές του Ηρακλείου, όπως στα Καμίνια και στην οδό Ούλοφ Πάλμε.