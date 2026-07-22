Βοιωτία: Οκτώ συλλήψεις για φυτεία κάνναβης με 1.503 δενδρύλλια

Στη σύλληψη οκτώ ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αττικής, της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Από τους συλληφθέντες, οι επτά φέρονται να ήταν μέλη της οργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε αναπτύξει δράση τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026 με σκοπό την καλλιέργεια και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι ρόλοι των μελών

Η έρευνα των αστυνομικών κατέδειξε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα.

Ο 52χρονος, που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος, είχε την ευθύνη του συντονισμού και του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ήταν εκείνος που αποφάσιζε για τις καλλιέργειες, φρόντιζε για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και είχε αναλάβει τη στρατολόγηση των υπόλοιπων μελών.

Ο 45χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως στενός συνεργάτης του 52χρονου, συμμετέχοντας στις μετακινήσεις του, καθώς και στην προμήθεια γεωργικών εφοδίων και τη μεταφορά εξοπλισμού προς τον χώρο της καλλιέργειας.

Ο πρώτος 31χρονος φέρεται να είχε αναλάβει την εξεύρεση και τη μεταφορά εξοπλισμού, αξιοποιώντας τη γνώση του για την περιοχή όπου βρισκόταν η φυτεία. Επιπλέον, είχε ρόλο επικοινωνίας με τους εργάτες και το αρχηγικό μέλος για ζητήματα που σχετίζονταν με τη λειτουργία της καλλιέργειας.

Ο δεύτερος 31χρονος φέρεται να ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά των εργατών από και προς τον χώρο της καλλιέργειας με αγροτικό όχημα, ακολουθώντας αγροτικές διαδρομές. Παράλληλα, συμμετείχε στη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού.

Τα τρία ακόμη μέλη, ηλικίας 27, 36 και 48 ετών, φέρεται να είχαν αναλάβει τις καλλιεργητικές εργασίες, την παρακολούθηση της ανάπτυξης των δενδρυλλίων, καθώς και τη φύλαξη του χώρου.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στη Βοιωτία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1.503 δενδρύλλια κάνναβης. Από αυτά, τα 1.420 βρέθηκαν στον κύριο χώρο της καλλιέργειας, ενώ τα υπόλοιπα 83 εντοπίστηκαν σε ποιμνιοστάσιο της ίδιας περιοχής.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν δύο όπλα, τρεις γεμιστήρες, είκοσι φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 5.610 ευρώ, καθώς και τρία οχήματα που σχετίζονται με την υπόθεση.