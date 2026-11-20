Από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα των καταρτιζόμενων στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026.

Το ποσό ανέρχεται σε 1.500 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει τα 2.000 ευρώ για όσους συγκατοικούν με άλλον καταρτιζόμενο Δημόσιας ΣΑΕΚ, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Ποιοι μπορούν να λάβουν το στεγαστικό επίδομα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι καταρτιζόμενοι που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, θα πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των ΣΑΕΚ (ΠΗΓΑΣΟΣ) και να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Παράλληλα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα. Το υπουργείο διευκρινίζει ότι η προϋπόθεση της ελληνικής ή ευρωπαϊκής υπηκοότητας αφορά αποκλειστικά τον ίδιο τον καταρτιζόμενο και όχι τους γονείς ή τους κηδεμόνες του.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς η αίτηση θεωρείται υποβληθείσα μόνο εφόσον έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.