Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πάτρών ανέβηκαν στο βάθρο στον διεθνή διαγωνισμό ρομποτικής Robochallenge, 2026

Με το ρομπότ τους που προορίζεται για τα αμπέλια και τον τρύγο, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πάτρας διακρίθηκαν στον διεθνή διαγωνισμό Robochallenge 2026 στο Βουκουρέστι.

Η ομάδα UoP Robotics πήγε με το ρομπότ της στην Ρουμανική πρωτεύουσα και συμμετείχε στον διαγωνισμό στις 30 Οκτωβρίου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - INSTAGRAM UoP Robotics

“Stafylos” μέσα στα αμπέλια

Οι φοιτητές δημιούργησαν ένα αυτόνομο ρομποτικό όχημα, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να συνεισφέρει στην γεωργία και συγκεκριμένα στους αμπελώνες. Ο Stafylos μπορεί να πλοηγείται ανάμεσα στις σειρές των καλλιεργειών. Διαθέτει 3D αντίληψη περιβάλλοντος και μπορεί να διαγνώσει έγκαιρα μυκητιασικές ασθένειες σε πραγματικό χρόνο. Αποτελεί ρομποτικό βραχίωνα συγκομιδής ενώ μπορεί να συλλέξει στοχευμένα και με ασφάλεια τους καρπούς. Το ρομπότ ελέγχεται και εξ αποστάσεως μέσω web και mobile app.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - INSTAGRAM UoP Robotics

Οι δημιουργοί

Ο “Stafylos” δημιουργήθηκε σε σύμπραξη εννέα φοιτητών από Πολυτεχνικά Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών, και Μηχανολών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Πρόκειται για τους Αθανάσιο Αχυριάτη, Γιώργο Γιαννούλη, Στέφανο τζον Λόντερ, Μικέλ Ντούτι, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιώργο Πεγιάζη, Άγγελο- Νικόλαο Πεφάνη, Δημήτριο Πονηρό και Βασίλειο Τούμπα.