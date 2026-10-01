Πετρούπολη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στην Πετρούπολη, λόγω της διεξαγωγής του 4ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου Πετρούπολης. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 08:30 έως τις 11:00 σε συγκεκριμένα τμήματα δρόμων της περιοχής.

Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην Κολοκοτρώνη, στο τμήμα μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Β. Ηπείρου, καθώς και στη Β. Ηπείρου, μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Προκοπίου.

Κυκλοφοριακές αλλαγές θα υπάρξουν επίσης στη Φερών, στα τμήματα μεταξύ Ιγνατίου και Γρ. Ναζιανζηνού, αλλά και μεταξύ Ιωάννου Χρυσοστόμου και Προκοπίου.

Στην 25ης Μαρτίου η διακοπή θα αφορά το τμήμα μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Ν. Ξυλούρη. Παράλληλα, θα επηρεαστούν η Ιγνατίου, μεταξύ 25ης Μαρτίου και Φερών, και η Προκοπίου, μεταξύ Ανατολικής Ρωμυλίας και Φερών.

Οι υπόλοιπες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο πλαίσιο του αγώνα θα υπάρξουν επίσης προσωρινές ρυθμίσεις στην Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα μεταξύ 25ης Μαρτίου και Β. Ηπείρου, καθώς και στη Μάρκου Μπότσαρη, μεταξύ Ανατολικής Ρωμυλίας και 25ης Μαρτίου.

Οι οδηγοί που θα κινηθούν από τα συγκεκριμένα σημεία καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα και να αποφεύγονται τροχαία ατυχήματα.