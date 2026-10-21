“Στα μαχαίρια” Μπιμπίλας – Φιλιππίδης

Άγρια κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Σπύρου Μπιμπίλα και του Πέτρου Φιλιππίδη, μετά το ξέσπασμα του τελευταίου μέσα στο Δικαστήριο.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης επιτέθηκε στον Σπύρο Μπιμπίλα την ώρα που κατέθετε αποκαλώντας τον “καραγκιόζη”.

“Είσαι καραγκιόζης. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Συνεργαζόμουν μαζί σου γιατί σε λυπόμουν. Δεν έχω κάνει τίποτα” φώναξε μέσα στην αίθουσα ο Πέτρος Φιλιππίδης.

Η απάντηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Ο Σπύρος Μπιμπίλας λίγες ώρες μετά το επεισόδιο, απάντησε για το περιστατικό σε μία μακροσκελή ανάρτηση. Μεταξύ άλλων ανέφερε:

“Οι έννοιες που με καθοδηγούν είναι η αλήθεια, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός”.

Υπέρ του Πέτρου Φιλιππίδη η Βίκυ Πρωτογεράκη

Η ηθοποιός Βίκυ Πρωτογεράκη, τοποθετήθηκε υπέρ του Πέτρου Φιλιππίδη, αποκλειστικά στην κάμερα του Alpha και την Super Κατερίνα, λέγοντας πως το ξέσπασμα του Πέτρου Φιλιππίδη ήταν δικαιολογημένο.

“Ήθελε πολύ καιρό να πει κάποιια πράγματα. Έχει απόλυτο δίκιο να αντιδρά έτσι γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πολύ”. ανέφερε η ηθοποιός.