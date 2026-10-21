«Ελλάδα, έχουμε πρόβλημα»: Πως θα ονομάσουμε την ελληνική αποστολή;

Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, Αδριανός Γολέμης, ζητά τη βοήθειά μας για να δώσουμε όνομα στην ελληνική διαστημική αποστολή. Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες για να υποβάλλουν τις δικές τους μοναδικές προτάσεις, ενόψει του ιστορικού ταξιδιού το καλοκαίρι του 2027.

Φωτογραφία- Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος

Ο Έλληνας αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) αναμένεται να παραμείνει για δύο εβδομάδες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), διεξάγοντας ελληνικά και ευρωπαϊκά επιστημονικά πειράματα.

Η αποστολή του αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος Vast-PAM-1, στο οποίο συμμετέχουν αστροναύτες και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Αδριανός Γολέμης, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου Διαστήματος, τονίζει ότι το όνομα «θέλουμε ιδανικά να έχει στοιχεία από την ελληνική πολιτισμική ταυτότητα, κάποια στοιχεία από την έρευνα και την εξερεύνηση και βεβαίως το πνεύμα συνεργασίας που είναι πολύ σημαντικό».

Η αποστολή αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας ελληνικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, εταιρειών και επιστημόνων.

Η δική σας συμμετοχή

Η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις ιδέες τους έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στις 23:59.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το προτεινόμενο όνομα πρέπει να είναι σύντομο, εύκολο στην απομνημόνευση και στην προφορά στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Θα πρέπει να συνδέεται με τον χαρακτήρα της αποστολής. Τα κύρια ονόματα είναι καλό να αποφεύγονται, με εξαίρεση ευρέως αναγνωρίσιμες ιστορικές και μυθολογικές αναφορές.

Το προτεινόμενο όνομα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει αξιοποηθεί στο παρελθόν σε άλλη αποστολή.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει ατομικά ή ομαδικά, ακόμη και από σχολικές τάξεις. Κάθε άτομο ή ομάδα έχει δικαίωμα υποβολής έως δύο προτάσεων. Για τη συμμετοχή ανηλίκων απαιτείται γονική ή κηδεμονική συναίνεση.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν την προτεινόμενη ονομασία μαζί με ένα σύντομο κείμενο που αιτιολογεί την επιλογή τους.

Η τελική επιλογή θα γίνει από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και τον ίδιο τον Έλληνα αστροναύτη, με δυνατότητα προσαρμογής του ονόματος στις απαιτήσεις της ESA, της Vast και της NASA.

Η ελληνική διαστημική αποστολή

Ο Αδριανός Γολέμης εντάχθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2026 στο σώμα αστροναυτών της ESA ως Project Astronaut. Είναι γιατρός και ερασιτέχνης αστρονόμος.

Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί με διαστημόπλοιο Dragon της SpaceX, το οποίο προβλέπεται να εκτοξευθεί με πύραυλο Falcon 9.

Η επιλογή ονοματοδοσίας από το κοινό επιδιώκει να φέρει τη νέα γενιά πιο κοντά στη διαστημική έρευνα. Έτσι, οι νέοι μπορούν να συνδέσουν τη δική τους ιδέα με μια ιστορική αποστολή για την Ελλάδα.