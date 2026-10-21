Κίνηση στους δρόμους – Μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας από νωρίς το πρωί, με τον Κηφισό να αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων και κέντρο Αθήνας

Επιβαρυμένη είναι η κυκλοφορία στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη είναι η κίνηση κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, επιβαρύνοντας τις πρωινές μετακινήσεις των οδηγών.