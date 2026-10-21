Θεσσαλονίκη: Τρίχρονο βρέθηκε μόνο του στον δρόμο

Μόνο του σε υπαίθριο χώρο στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε ένα αγοράκι μόλις τριών ετών, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν το παιδί φέρεται να έφυγε από το σπίτι του χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Την παρουσία του μικρού αντιλήφθηκε διερχόμενος πολίτης. Βλέποντας το παιδί να βρίσκεται μόνο του, ενημέρωσε την αστυνομία.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 39χρονη μητέρα του αγοριού, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το τρίχρονο παιδί βρέθηκε μόνο του μακριά από το σπίτι του βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.