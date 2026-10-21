Κρήτη: 116 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε δύο επιχειρήσεις διάσωσης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις υποδοχής και αρωγής 116 αλλοδαπών που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες σε δύο θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης.

Το Λιμενικό Σώμα περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες από δύο λέμβους, έπειτα από εντοπισμό τους από εναέρια μέσα της FRONTEX. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στα λιμάνια της Αγίας Γαλήνης και της Ιεράπετρας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η πρώτη επιχείρηση νότια των Καλών Λιμένων

Η πρώτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, όπου εναέριο μέσο της FRONTEX εντόπισε λέμβο με περίπου 46 επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος, το οποίο προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή τους.

Drone της FRONTEX εντόπισε δεύτερη λέμβο

Η δεύτερη επιχείρηση διάσωσης έγινε 21,5 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Εκεί, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο (drone) της FRONTEX εντόπισε ακόμη μία λέμβο, στην οποία επέβαιναν περίπου 70 αλλοδαποί.

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος προσέγγισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες.

Καλές καιρικές συνθήκες στις δύο περιοχές

Και στις δύο θαλάσσιες περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν οι επιχειρήσεις επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.

Οι συνθήκες αυτές διευκόλυναν το έργο των λιμενικών αρχών κατά την προσέγγιση των λεμβών και την περισυλλογή των 116 αλλοδαπών.