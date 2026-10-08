Στα δικαστήρια η κόντρα Βίσση- Καρβέλα

Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση. Ο γνωστός συνθέτης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της.

Σύμφωνα με αυτά ,θα της απαγορεύει να ερμηνεύει τραγούδια του. Μάλιστα ο Νίκος Καρβέλας απορρίπτει τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς ότι ζήτησε 1, 5 εκατομμύριο.