LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μπαμπά, Σ΄αγαπώ! (Ε)

Μπαμπά, Σ΄αγαπώ! (Ε)

22:20
ALPHA NEWS

Στα δικαστήρια η κόντρα Βίσση- Καρβέλα

Νέα δήλωση του συνθέτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
08/10/2026 14:45

Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση. Ο γνωστός συνθέτης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο  να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της.

Σύμφωνα με αυτά ,θα της απαγορεύει να ερμηνεύει τραγούδια του. Μάλιστα ο Νίκος Καρβέλας απορρίπτει τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς ότι ζήτησε 1, 5 εκατομμύριο.

 

 

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης