Στα δικαστήρια για τον σκύλο – Συνεπιμέλεια με εναλλαγή κάθε μήνα

Συνεπιμέλεια σκύλου αποφάσισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά τη δικαστική διαμάχη πρώην συντρόφων για τη φροντίδα του κατοικιδίου που είχαν αποκτήσει κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Με την απόφαση 5.921/2026, το δικαστήριο όρισε ότι ο σκύλος θα διαμένει εναλλάξ και για ίσο χρονικό διάστημα με τους δύο πρώην συντρόφους, με αλλαγή κάθε μήνα.

Πώς θα γίνεται η εναλλαγή

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο σκύλος θα βρίσκεται με τον έναν πρώην σύντροφο τους ζυγούς μήνες του έτους και με τον άλλον τους μονούς.

Μάλιστα, για να αποφευχθούν νέες εντάσεις μεταξύ τους, η παράδοση και η παραλαβή του ζώου θα γίνεται μέσω τρίτων προσώπων, τα οποία θα επιλέγουν οι δύο πλευρές.

Πώς έφτασαν στη δικαστική διαμάχη

Η διαφωνία προέκυψε μετά τον χωρισμό του ζευγαριού, όταν σταμάτησε η άτυπη συμφωνία για την εναλλασσόμενη φιλοξενία του σκύλου. Ο ένας από τους δύο κράτησε αποκλειστικά το ζώο, επικαλούμενος ότι εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.

Ο άλλος προσέφυγε στη δικαιοσύνη, παρουσιάζοντας στοιχεία για τη συμμετοχή του στη φροντίδα, την ιατροφαρμακευτική κάλυψη και τις καθημερινές ανάγκες του κατοικιδίου.

Το δικαστήριο, εξετάζοντας την υπόθεση με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έλαβε υπόψη ότι και οι δύο πλευρές κατοικούν στην ίδια πόλη, αγαπούν τον σκύλο και μπορούν να αναλάβουν τη φροντίδα του.

Έτσι, επέλεξε την ισόχρονη εναλλασσόμενη διαμονή ως προσωρινό μέτρο, αντί να αναθέσει αποκλειστικά τη φροντίδα του ζώου σε έναν από τους δύο.