Έβρος: Δύο συλλήψεις διακινητών μεταναστών

Δύο διακινητές που μετέφεραν συνολικά εννέα μη νόμιμους μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας συνέλαβαν αστυνομικοί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις στον Έβρο.

Οι συλλήψεις έγιναν στην Εγνατία Οδό Κήπων – Αλεξανδρούπολης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση προηγήθηκε καταδίωξη και επικίνδυνη οδήγηση.

Στην πρώτη περίπτωση, η σύλληψη έγινε όταν αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου εντόπισαν Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε αλλοδαπός διακινητής. Στο όχημα επέβαιναν τρεις μη νόμιμοι μετανάστες, τους οποίους ο οδηγός μετέφερε παράνομα προς το εσωτερικό της χώρας.

Λίγες ώρες αργότερα, το απόγευμα, σημειώθηκε η δεύτερη σύλληψη στο ίδιο οδικό τμήμα. Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών, σε συνεργασία με αξιωματούχο της FRONTEX, εντόπισαν ακόμη ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο με οδηγό αλλοδαπό διακινητή. Μέσα στο όχημα βρίσκονταν έξι μη νόμιμοι μετανάστες.

Ο δεύτερος οδηγός δεν υπάκουσε αρχικά στο σήμα στάσης των αστυνομικών. Αντίθετα, ανέπτυξε ταχύτητα και συνέχισε την πορεία του, οδηγώντας επικίνδυνα. Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν το αυτοκίνητο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ακινητοποιήθηκε.

Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Από τις δύο υποθέσεις κατασχέθηκαν τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των μεταναστών, καθώς και κινητά τηλέφωνα.

Οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Την προανάκριση για τις υποθέσεις έχουν αναλάβει τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Φερών.