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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε φωτογραφία με την Ρία Ελληνίδου και τον γιο του Πάρη: Οικογένεια, έγραψε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/11/2026 18:34
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε φωτογραφία με την Ρία Ελληνίδου και τον γιο του Πάρη: Οικογένεια, έγραψε
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - INSTAGRAM DIMITRIS ALEXANDROU

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε μία οικογενειακή στιγμή με το γιο του Πάρη και τη σύντροφό του Ρία Ελληνίδου στα social media.

Στη φωτογραφία την οποία έκανε story στο instagram ποζάρουν όλοι μαζί αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους πολλές στιγμές από την καθημερινότητά του έτσι έκανε και αυτή τη φορά γράφοντας πάνω στη φωτογραφία τη λέξη family που σημαίνει οικογένεια προσθέτοντας κόκκινες καρδιές.

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