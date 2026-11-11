Ιωάννινα: Κατασχέθηκαν πάνω από 500 γραμμάρια κοκαΐνης

Με περισσότερα από 500 γραμμάρια κοκαΐνης και πάνω από 3,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης συνελήφθη ένας ημεδαπός το απόγευμα της 9ης Νοεμβρίου στα Ιωάννινα.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο άνδρας φέρεται να είχε στο σπίτι του ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες στη συνέχεια διακινούσε σε χρήστες. Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν και αξιολόγησαν στοιχεία για τη δράση του και προχώρησαν στη σύλληψή του όταν τον εντόπισαν να βγαίνει από την κατοικία του.

Λίγο πριν από τη σύλληψή του, είχε αφήσει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων μία αυτοσχέδια συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 150,8 γραμμαρίων. Η συγκεκριμένη ποσότητα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

Δύο συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 514,79 γραμμαρίων

Δύο συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 514,79 γραμμαρίων Συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 3.428,1 γραμμαρίων

Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Δύο ναυτικές φωτοβολίδες και μία κροτίδα

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.