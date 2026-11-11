Ανδρέας Ηλιάδης: Θα κωπηλατήσει στη μνήμη 17 παιδιών που έγιναν δωρητές οργάνων

Με έναν συμβολικό κωπηλατικό διάπλου 17 χιλιομέτρων, αφιερωμένο στους 17 μικρούς δωρητές οργάνων της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, ο διευθυντής της Μονάδας, Ανδρέας Ηλιάδης, συνεχίζει και φέτος την πρωτοβουλία «Κωπηλατώ, δεν ξεχνώ και θυμάμαι».

Η φετινή διαδρομή θα ξεκινήσει από το Νότιο Πάρκο της Πάτρας και θα καταλήξει στο Κρυονέρι, με κάθε χιλιόμετρο να είναι συμβολικά αφιερωμένο σε ένα από τα 17 παιδιά που έγιναν δωρητές οργάνων, προσφέροντας ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να τιμήσει τη μνήμη των παιδιών, αλλά και τις οικογένειές τους, οι οποίες, παρά τον πόνο της απώλειας, πήραν τη γενναία απόφαση να συναινέσουν στη δωρεά οργάνων. Παράλληλα, ο κωπηλατικός διάπλους αναδεικνύει τη σημασία της δωρεάς οργάνων και μεταφέρει ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής.