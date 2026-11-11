Θεσσαλονίκη: Ανήλικος παρασύρθηκε κάτω από λεωφορείο
Τρόμος και αγωνία στην πόλη για την υγεία του άτυχου παιδιού
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης με θύμα ένα μικρό παιδί.
Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 10χρονος παρασύρθηκε κάτω από ένα αστικό λεωφορείο και έπειτα βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από όχημα Ι.Χ. Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς, έχοντας υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε περίπου στις 16:00 στη συμβολή των οδών Τσαλδάρη με Αμασίας. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και διασωστικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής. Ωστόσο, η παρέμβαση για τον απεγκλωβισμό του παιδιού δεν ήταν απαραίτητη, καθώς πολίτες είχαν βοηθήσει τον άτυχο ανήλικο.
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