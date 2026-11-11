Θεσσαλονίκη: Ανήλικος παρασύρθηκε κάτω από λεωφορείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης με θύμα ένα μικρό παιδί.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 10χρονος παρασύρθηκε κάτω από ένα αστικό λεωφορείο και έπειτα βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από όχημα Ι.Χ. Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς, έχοντας υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε περίπου στις 16:00 στη συμβολή των οδών Τσαλδάρη με Αμασίας. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και διασωστικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής. Ωστόσο, η παρέμβαση για τον απεγκλωβισμό του παιδιού δεν ήταν απαραίτητη, καθώς πολίτες είχαν βοηθήσει τον άτυχο ανήλικο.