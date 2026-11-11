Κοζάνη: Δεύτερη αρκούδα νεκρή σε τροχαίο μέσα σε λίγες ώρες

Δεύτερη αρκούδα έχασε τη ζωή της μέσα σε λίγες ώρες στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.

Το μικρό ζώο εντοπίστηκε νεκρό πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, πιθανότατα έπειτα από σύγκρουση με διερχόμενο όχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό αν από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος.

Η αρκούδα παρέμεινε στο σημείο κατά τη διάρκεια της νύχτας και απομακρύνθηκε σήμερα το πρωί. Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό με αρκούδα στην περιοχή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

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Δεύτερο τροχαίο μέσα σε λίγες ώρες

Είχε προηγηθεί το πρωί της Τρίτης ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα με θύμα αρκούδα, στη διασταύρωση της Καλαμιάς.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το νέο περιστατικό δεν έχουν γίνει γνωστές.

Πηγή Φωτογραφιών: kozanimedia.gr