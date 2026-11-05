Στα 7,6 εκατομμύρια ο πληθυσμός της Ελλάδας έως το 2080

Ο πληθυσμός της Ελλάδας αναμένεται να μειωθεί από τα 10,4 εκατομμύρια το 2025 στα 7,6 εκατομμύρια το 2080, ενώ ο αριθμός των ηλικιωμένων θα αυξάνεται συνεχώς.

Αυτό προβλέπει η νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ageing Report 2027», η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες και αποτυπώνει τις δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, η πληθυσμιακή μείωση στη χώρα μας θα είναι σταδιακή αλλά συνεχής. Το 2030 ο πληθυσμός αναμένεται να περιοριστεί στα 10,2 εκατομμύρια, το 2040 στα 9,7 εκατομμύρια και το 2050 στα 9,2 εκατομμύρια.

Η πτωτική πορεία θα συνεχιστεί και τις επόμενες δεκαετίες. Συγκεκριμένα, το 2060 ο πληθυσμός προβλέπεται να φτάσει τα 8,6 εκατομμύρια, το 2070 τα 8 εκατομμύρια και το 2080 μόλις τα 7,6 εκατομμύρια.

Η μείωση αυτή εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί παρά την οριακή αύξηση της γονιμότητας. Ο μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί από 1,2 σε 1,45. Την ίδια ώρα, η μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση θα καταγραφεί στις ηλικίες άνω των 80 ετών, με μέσο ρυθμό αύξησης 13% τις επόμενες δεκαετίες.

Γήρανση του πληθυσμού σε όλη την Ευρώπη

Ανάλογη είναι η εικόνα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πληθυσμός των κρατών-μελών αναμένεται να αυξηθεί προσωρινά από τα 452 εκατομμύρια το 2025 στα 453 εκατομμύρια το 2029. Στη συνέχεια, όμως, προβλέπεται να μειωθεί στα 414 εκατομμύρια έως το 2080, καταγράφοντας πτώση 8%.

Παράλληλα, το ποσοστό των πολιτών άνω των 65 ετών θα αυξηθεί από 22% σήμερα σε 33% το 2080. Ακόμη μεγαλύτερη θα είναι η μεταβολή στις ηλικίες άνω των 80 ετών, καθώς το ποσοστό τους αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί, από 6% σε 14%.

Αντίθετα, οι ηλικίες 20 έως 64 ετών θα περιοριστούν από το 58% στο 51% του συνολικού πληθυσμού. Η διάμεση ηλικία των Ευρωπαίων θα αυξηθεί από τα 45 στα 51 έτη.

Λιγότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με τους ηλικιωμένους

Η γήρανση του πληθυσμού θα επηρεάσει και την ισορροπία των ασφαλιστικών συστημάτων. Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί από 38% το 2025 σε 65% το 2080.

Με άλλα λόγια, από τους 26 ανθρώπους ηλικίας 20 έως 64 ετών που αντιστοιχούν σήμερα σε κάθε 10 άτομα άνω των 65 ετών, η αναλογία θα πέσει σε λιγότερους από 16.

Την ίδια περίοδο, η γονιμότητα στην ΕΕ προβλέπεται να αυξηθεί από 1,3 παιδιά ανά γυναίκα το 2024 σε 1,5 το 2080, παραμένοντας ωστόσο χαμηλότερα από το όριο φυσικής αναπλήρωσης του πληθυσμού, που είναι 2,1 παιδιά.

Τέλος, το προσδόκιμο ζωής αναμένεται να αυξηθεί. Για τους άνδρες θα φτάσει τα 86 χρόνια το 2080, από 79 σήμερα, ενώ για τις γυναίκες θα αγγίξει τα 90 χρόνια, από 84 το 2025.