Στα 1.820μ. ο στρατός στον Γράμμο για να ανοίξει τον δρόμο

Σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο του Γράμμου, σε υψόμετρο περίπου 1.820 μέτρων, μηχανήματα του Στρατού πραγματοποίησαν εργασίες αποκατάστασης σε αγροτικό δρόμο που είχε υποστεί κατάπτωση, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.

Οι παρεμβάσεις έγιναν σε εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες, σε υψόμετρο που ξεπερνά τα 1.800 μέτρα, στην ευρύτερη ορεινή ζώνη του Γράμμου.

Πηγή βίντεο: Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς