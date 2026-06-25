Δικογραφία σε βάρος 28χρονης για αποπλάνηση ανήλικης και διακίνηση παιδικής πορνογραφίας

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 28χρονης γυναίκας, για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων και για παράβαση του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η 28χρονη από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 σύναψε σχέση με ανήλικη, η οποία δεν είχε ακόμη συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας της και παραπλανώντας την ως προς τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητάς της, προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις μαζί της σε οικία όπου διέμενε στην περιοχή του Ευόσμου.

Επιπλέον, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, παρήγαγε, απέστειλε, αποδέχτηκε και κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο πλαίσιο ανταλλαγής με την ανήλικη οπτικοακουστικών μηνυμάτων.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.