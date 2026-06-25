Χτύπημα της κακοκαιρίας στη Φαρκαδόνα Τρικάλων

Η έντονη νεροποντή που έπληξε εχθές το βράδυ τη Φαρκαδόνα στα Τρίκαλα, άφησε πίσω της πλημμυρισμένες εκτάσεις, κατεστραμμένες καλλιέργειες και έντονη ανησυχία στους αγρότες της περιοχής, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις πρώτες συνέπειες της κακοκαιρίας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν το Ζάρκο και το Κεραμίδι, όπου η ισχυρή χαλαζόπτωση και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Το χαλάζι έπεσε με μεγάλη ένταση, ενώ οι ισχυρές ριπές ανέμου παρέσυραν κλαδιά και προκάλεσαν προβλήματα σε αγροτικές εκτάσεις.

Οι πρώτες εικόνες από την περιοχή δείχνουν σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες βαμβακιού και καλαμποκιού, ενώ ζημιές καταγράφονται και σε δέντρα. Το χτύπημα της κακοκαιρίας έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την παραγωγή, με τους καλλιεργητές να προσπαθούν να αποτιμήσουν το μέγεθος της απώλειας.

Σήμερα αναμένεται στην περιοχή κλιμάκιο του ΕΛΓΑ από τη Λάρισα, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις πρώτες αυτοψίες και να καταγράψει το εύρος των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.

Πηγή βίντεο: ΖαρκοNow