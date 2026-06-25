Καταδίκη σωφρονιστικών υπαλλήλων για επισκεπτήριο, εν μέσω κοροναϊού

Σε ποινές φυλάκισης 3 και 4 ετών καταδικάστηκαν τρεις σωφρονιστικοί υπάλληλοι καθώς κρίθηκαν ένοχοι για δωροληψία, πράξη συνδεόμενη με παράνομο επισκεπτήριο που πραγματοποίησε σύζυγος κρατούμενου στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών παρά την απαγόρευση που υπήρχε λόγω κοροναϊου.

Η υπόθεση ήρθε στο φως από βίντεο του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στις φυλακές και δείχνει έναν από τους καταδικασθέντες να συνοδεύει τη σύζυγο του κρατούμενου και να μεταφέρει με καρότσι σούπερ μάρκετ τα αντικείμενα που προορίζονταν για τον έγκλειστο.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία που τους αποδόθηκε και από το δικαστήριο τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.

Στην ίδια δίκη παραπέμφθηκαν ο τότε κρατούμενος και η σύζυγός του. Με αναγνώριση ελαφρυντικών τούς επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 3 και 3,5 ετών, αντίστοιχα.