Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 – Σήμερα η ανακοίνωση των βαθμολογιών

Λίγες ώρες απομένουν για να τελειώσει η αγωνία των υποψηφίων με την ανακοίνωση των βαθμολογίων γ των πανελλαδικών εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι θα μάθουν τις επιδόσεις τους για να μπουν στην τελική ευθεία για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών.

Η ανακοίνωση αναμένεται μετά τις 13: 00 από το υπουργείο Παιδείας και θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας.

Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τις βαθμολογίες του στο https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Ακόμη, όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.