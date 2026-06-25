Θηλασμός το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι φέρνει υψηλές θερμοκρασίες και μαζί τους συχνές απορίες για τις νέες μητέρες που θηλάζουν, ειδικά όταν πρόκειται για τα πρώτα βήματα με ένα βρέφος στο σπίτι.

Από τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα, είναι αν ένα μωρό κάτω των έξι μηνών χρειάζεται επιπλέον νερό τις ημέρες καύσωνα. Η απάντηση των ειδικών είναι πως σε αυτή την ηλικία, το μητρικό γάλα καλύπτει πλήρως τόσο τη θρέψη, όσο και την ενυδάτωση του βρέφους, ακόμη και σε περιόδους έντονης ζέστης.

Την ίδια στιγμή, συνιστάται πιο συχνός θηλασμός μέσα στη ημέρα, καθώς αυξάνονται οι ανάγκες του μωρού.

Για τη μητέρα, η ενυδάτωση παίζει καθοριστικό ρόλο. Ένα απλό πρακτικό μέτρο είναι η λήψη νερού πριν από κάθε θηλασμό, ώστε μέσα στην ημέρα να αυξάνεται σταδιακά η πρόσληψη υγρών και να αποφεύγεται η αφυδάτωση.

Σημάδια που δείχνουν ότι το μωρό είναι καλά ενυδατωμένο είναι η συχνή αλλαγή βρεγμένων πανών και η ζωηρή του δραστηριότητα. Αντίθετα, μειωμένα ούρα ή με πιο σκούρο χρώμα μπορεί να αποτελούν ένδειξη που χρειάζεται παρακολούθηση.

Επιπλέον σημαντικό ρόλο παίζει και το περιβάλλον του θηλασμού. Ένας δροσερός, σκιερός και καλά αεριζόμενος χώρος θεωρείται απαραίτητος, ενώ συχνά προτείνεται ένα λεπτό πανάκι ανάμεσα στη μητέρα και το βρέφος για μεγαλύτερη άνεση.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στην έκθεση στον ήλιο: τα βρέφη κάτω των έξι μηνών δεν πρέπει να εκτίθενται απευθείας, ούτε να γίνεται προσπάθεια «ηλιοθεραπείας», καθώς το δέρμα τους είναι εξαιρετικά ευαίσθητο. Ο θηλασμός και πάλι σύμφωνα με τους ειδικούς, καλό είναι να γίνεται πάντα σε σκιά.