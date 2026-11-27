Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση με τα “σπιτάκια ανακύκλωσης”.

Στη συνέχεια θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

Στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί συμπεριλαμβάνεται και ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης, ο οποίος προέβη χθες σε ανακοίνωση αναφορικά με την υπόθεση. Ο Γιάννης Κουρτάκης αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, χαρακτηρίζοντάς τες έωλες.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση:

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται, δηλώνω ότι καμία παράνομη πράξη δεν έχω τελέσει, σίγουρα δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτον, ούτε και φυσικά κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημιά στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι φτάσαμε να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών και η αρθρογραφία για ζητήματα που απασχολούν τις δημόσιες πολιτικές είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά. Επί του παρόντος, αυτά επαρκούν. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν».

Η έρευνα για τα “σπιτάκια ανακύκλωσης”

Η έρευνα αφορά πιθανές παρατυπίες σχετικά με χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου “σπιτάκια ανακύκλωσης”.

Ειδικότερα, έχουν προκύψει σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με το οικονομικό αντικείμενο και τις διαδικασίες μέσω των οποίων το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία ΤΕΧΑΝ. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε σχετικό πόρισμα αναφέρεται πως το κόστος για κάθε εγκατάσταση άγγιξε τις 300.000 ευρώ την ώρα που στην πραγματικότητα η αξία υπολογίζεται μόλις στις 66.000 ευρώ.

Σημειώνεται επίσης πως η υπόθεση έχει βρεθεί στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκης Εισαγγελίας, από το 2025 οπότε και άρχισε να εξετάζει πιθανή λανθασμένη μεταχείρηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Η εντολή δόθηκε από Ευρωπαϊκούς Εισαγγελείς, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Οι αρμόδιες αρχές αναζήτησαν αρχεία και στοιχεία που είχαν να κάνουν με τις εμπορικές συμφωνίες για την προμήθεια των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων αλλά και τις συμβάσεις της εταιρείας με εταιρείες επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, εξετάζεται το ενδεχόμενο αθέμιτων παρεμβάσεων, που πιθανότατα να συνδέονται με την ανάθεση του έργου στην συγκεκριμένη εταιρεία.