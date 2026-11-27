Τη ζωή ενός μοναχού θα επέλεγε ο Σταμάτης Γονίδης, εάν δεν είχε ασχοληθεί με το τραγούδι και δεν είχε δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Happy Day», περιγράφοντας έναν λιτό τρόπο ζωής που, όπως είπε, του αρκεί για να είναι ευτυχισμένος.

Ο Σταμάτης Γονίδης αναφέρθηκε στην οικογένεια που έχει εδώ και είκοσι χρόνια, καθώς και στο μωρό του, εξηγώντας ότι αυτά είναι τα στοιχεία που διαφοροποιούν τη σημερινή του ζωή από εκείνη που θα είχε επιλέξει υπό άλλες συνθήκες.

Η ζωή που θα επέλεγε ο Σταμάτης Γονίδης

Ο καλλιτέχνης περιέγραψε πώς φαντάζεται μια καθημερινότητα μακριά από τις απαιτήσεις της κοσμικής ζωής, με τα απολύτως απαραίτητα και με έμφαση στην απλότητα. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με έρευνες γύρω από ανεξήγητα ζητήματα και μυστήρια.

«Εγώ εάν δεν είχα την οικογένεια αυτή που έχω τώρα είκοσι χρόνια και το μωρό, θα είχα επιλέξει να ήμουν μοναχός, κάπου αραχτός σε ένα κελάκι, γιατί μου αρκούν πολύ λίγα πράγματα για να ζήσω. Να έχω μία Παναγίτσα με το καντηλάκι της, ένα κουζινάκι, με μακαρόνια, όσπρια και πατατούλες, σαλατίτσα. Εγώ τη βγάζω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν είμαι λαίμαργος, αυτό το δαιμόνιο το έχω πολεμήσει. Θα ήθελα επίσης να είμαι ερευνητής, να κάνω έρευνες πάνω σε μυστήρια και άλυτα πράγματα».

Η απάντηση για τον θάνατο

Στην αρχή της συνέντευξης, ο Σταμάτης Γονίδης ρωτήθηκε αν φοβάται τον θάνατο. Στην απάντησή του διατύπωσε τη δική του φιλοσοφική προσέγγιση για τη ζωή, τη γέννηση και το τέλος της ανθρώπινης ύπαρξης.

«Άμα φιλοσοφήσεις τη ζωή και έχεις σώας τα φρένας ξέρεις ότι το πρώτο πράγμα που χρωστάς όταν γεννιέσαι, είναι ένας θάνατος. Η λέξη “βιώνω” είναι αρχαία, “βίος”, που σημαίνει ότι εδώ ήρθες με τη βία. Βιώνω λοιπόν, εδώ, βιώνω. Είμαι χωρίς να το επιλέξω. Αποβιώνω σημαίνει ότι φεύγω από τη βία, άρα τι να φοβηθείς; Να φύγεις από τη βία; Θέλω να εξαφανιστώ και όχι όταν θα φύγω να κλαίνε. Θέλω όταν θα φύγω να γελάνε, γιατί όταν γεννιέται ο άνθρωπος όλοι γελάνε».