Την αντίδραση της μεγαλύτερης αδερφής του αδικοχαμένου Νικήτα Γεμιστού προκάλεσε το ενδεχόμενο αποφυλάκισης της συζύγου του δράστη.

Η Ελεάννα Γεμιστού, ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές, με δημόσια ανάρτησή της, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους φόβους της οικογένειας και να μην αποφυλακιστεί η σύζυγος του ανθρώπου που δολοφόνησε τον αδελφό της, μέχρι την δικάσιμο.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η οικογένεια δεν επιδιώκει εκδίκηση, αλλά ζητά να διασφαλιστεί ότι δεν θα κινδυνεύσει κανένα άλλο μέλος της.

Προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε νέο περιστατικό, θα πρέπει να διερευνηθούν και οι ευθύνες όσων είχαν ενημερωθεί για τους φόβους της οικογένειας και είχαν θεσμική υποχρέωση να τους αξιολογήσουν.

«Δεν ζητάμε χάρη. Δεν ζητάμε εκδίκηση. Ζητάμε να μη θρηνήσουμε άλλον άνθρωπο», τονίζει η αδερφή του θύματος.