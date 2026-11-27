Με το κατσαβίδι στα χέρια ο ληστής απείλησε την γυναίκα

Με το κατσαβίδι στα χέρια ο ληστής απείλησε την γυναίκα

Ληστεία με τραυματισμό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε περίπτερο στη Χερσόνησο της Κρήτης, με θύμα την 64χρονη ιδιοκτήτρια. Ειδικότερα, ένας 49χρονος την απείλησε με αεροβόλο όπλο και, όταν εκείνη προσπάθησε να αντιδράσει, τη χτύπησε με κατσαβίδι.

Ο δράστης άρπαξε 400 ευρώ από το ταμείο και τράπηκε σε φυγή. Η 64χρονη μεταφέρθηκε για παροχή ιατρικής φροντίδας, καθώς από την επίθεση υπέστη τραύμα για το οποίο χρειάστηκαν έξι ράμματα.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνες και κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 49χρονο. Κατά τον έλεγχο στο όχημά του κατασχέθηκε το αεροβόλο όπλο της επίθεσης, ενώ προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη δικαστική απόφαση.