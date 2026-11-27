Μια δύσκολη νύχτα έζησαν οι κάτοικοι του χωριού Μεσενικόλας, στην περιοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στη Θεσσαλία. καθώς φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς μια κατοικία .

Σύμφωνα με ανάρτηση που δημοσιεύτηκε, το σπίτι ανήκε στον Χρήστο Καραπάνο, ο οποίος μέσα σε λίγη ώρα είδε τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται στις φλόγες. Ως πιθανή αιτία της φωτιάς αναφέρεται η αναμμένη ξυλόσομπα.

Όπως έγινε γνωστό, ο ιδιοκτήτης δεν βρισκόταν μέσα στο σπίτι εκείνη την ώρα και είναι καλά στην υγεία του.

Μετά το περιστατικό, κάτοικοι απευθύνουν έκκληση για κινητοποίηση και έμπρακτη στήριξη των πληγέντων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες συνέπειες της καταστροφής.

Παράλληλα, καλούν την Τοπική Κοινότητα Μεσενικόλα, τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα και τους τοπικούς συλλόγους να αναλάβουν πρωτοβουλία για τον συντονισμό της βοήθειας, ώστε να στηριχτεί ο συμπολίτης τους.