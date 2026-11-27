Μία 45χρονη και ο 24χρονος γιός της συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας, για διακίνηση ναρκωτικών από δύο διαμερίσματα του Περιστερίου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Τι κατασχέθηκε από τα δύο διαμερίσματα

Κατά τις έρευνες στα δύο διαμερίσματα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

780 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης

584 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Οκτώ φιξάκια με μικροποσότητα κοκαΐνης, έτοιμα προς διακίνηση

Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Πλαστική συσκευασία με ιδιόχειρες σημειώσεις

Ένας σουγιάς

420 ευρώ

Μετά τη σύλληψή τους, οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή Βίντεο: YouTube – Ελληνική Αστυνομία – Hellenic Police