Σπέτσες: Διακινούσε κοκαΐνη- Επιχείρησε να δωροδοκίσει αστυνομικούς

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών συνέλαβαν έναν 49χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται ότι διακινούσε κοκαΐνη στο νησί. Ο κατηγορούμενος φέρεται να προσέφερε 20.000 ευρώ στους αστυνομικούς, προκειμένου να αφεθεί ελεύθερος.

Η σύλληψη έγινε έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στις Σπέτσες. Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου.

Η μέθοδος μετακίνησης και τα στοιχηματικά δελτία

Οι Αρχές αποδίδουν στον 49χρονο διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης σε διαφορετικά πρόσωπα στις Σπέτσες. Για τις μετακινήσεις του φέρεται να χρησιμοποιούσε όχημα διανομής εταιρείας, καθώς και δική του δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Από την έρευνα προέκυψε, κατά την αστυνομία, ότι αξιοποιούσε κερδισμένα δελτία στοιχηματικών εταιρειών για να νομιμοποιεί χρήματα που φέρονται να συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η απόπειρα δωροδοκίας με 20.000 ευρώ

Κατά τη διαδικασία της σύλληψής του, ο 49χρονος φέρεται να επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς με 20.000 ευρώ, ζητώντας να μην προχωρήσει η σύλληψή του.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του, καθώς και σε οχήματα που εξετάστηκαν από τις αρχές. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 22 συσκευασίες κοκαΐνης, οι οποίες ήταν έτοιμες προς διακίνηση.

Τι κατασχέθηκε στις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Εκτός από τις συσκευασίες κοκαΐνης, κατασχέθηκαν 26.542 ευρώ, 15.500 λεκ Αλβανίας και 101 δολάρια ΗΠΑ.

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται επίσης 12 δελτία στοιχηματικής εταιρείας, με συνολικό πληρωτέο ποσό 27.097 ευρώ, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Στην ίδια δικογραφία έχουν συμπεριληφθεί 24 ακόμη άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Συνελήφθη και 22χρονος στις Σπέτσες

Στο πλαίσιο της ίδιας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη και ένας 22χρονος. Στην κατοχή του βρέθηκαν ένας τρίφτης κάνναβης και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Ο 49χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.