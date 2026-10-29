Ρόδος: Συνελλήφθη 14χρονος για κλοπή αυτοκινήτων και διάρρηξη

Ένας ανήλικος συνελήφθη χτες τα ξημερώματα στη Ρόδο για υπόθεση κλοπής δύο αυτοκινήτων και διάρρηξης επιχείρησης ενοικίασης οχημάτων.

Σύμφωνα με τις αρχές, η ενημέρωση για τη διάρρηξη στην επιχείρηση, από την οποία είχαν αφαιρεθεί ένα επιβατικό αυτοκίνητο και 50 ευρώ σε κέρματα, ήρθε το αργά το βράδυ. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα να κινείται με υπερβολική ταχύτητα, αντίθετα σε μονόδρομο και να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς. Ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο και συνέλαβαν τον 14χρονο οδηγό. Στο όχημα επέβαινε και ένας 10χρονος, ο οποίος δεν συνελήφθη.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι δύο ανήλικοι είχαν αφαιρέσει και δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την κατοικία του ιδιοκτήτη του.

Με αυτό κινούνταν ο δεύτερος ανήλικος, ο οποίος, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, το εγκατέλειψε και τράπηκε πεζός σε φυγή. Τα δύο αυτοκίνητα και τα χρήματα επιστράφηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Τα στοιχεία των δύο εμπλεκομένων έχουν ταυτοποιηθεί. Η προανάκριση συνεχίζεται.