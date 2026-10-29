Σέρρες: Πτώση ανελκυστήρα σε κατάστημα – Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο των Σερρών, μετά από πτώση ανελκυστήρα σε κατάστημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο γυναίκες.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:15, στην οδό Κομνηνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ανελκυστήρα ανοιχτού τύπου, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και κατέληξε στο υπόγειο του καταστήματος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής. Δεν χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Οι δύο τραυματισμένες γυναίκες είχαν τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα αίτια του ατυχήματος αναμένεται να διερευνηθούν.

Πηγή βίντεο/Lions News