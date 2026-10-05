Σπάτα: Αυτοκίνητο παρέσυρε τροχονόμο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στα Σπάτα, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε τροχονόμο που ρύθμιζε την κυκλοφορία στην οδό Αγίου Δημητρίου, στην έξοδο προς την Αττική Οδό.

Το τροχαίο στα Σπάτα

Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέσυρε τον τροχονόμο της ομάδας ΚΟΜΒΟΣ, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν στο σημείο και ρύθμιζε την κυκλοφορία.

Τραυματίστηκε στο πόδι

Από την παράσυρση ο τροχονόμος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 401 για την αντιμετώπιση του τραυματισμού του.