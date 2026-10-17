Σοβαρό τροχαίο στον Β.Ο.Α.Κ.– Απεγκλωβίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), στην έξοδο του Πλατανιά, στα Χανιά, έπειτα από σύγκρουση δύο οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Στο ένα επέβαιναν δύο άτομα και στο δεύτερο τρία άτομα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες ανέσυραν έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και απεγκλώβισαν μία τραυματισμένη γυναίκα. Και οι δύο παραδόθηκαν στη συνέχεια σε πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή τους.

Τα άλλα τρία άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα είχαν ήδη παραληφθεί από το ΕΚΑΒ πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την τροχαία.