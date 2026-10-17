Με στίχους του Καφάβη το αντίο του Ιάπωνα πρέσβη στην Ελλάδα: «Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις…»

Φορτισμένος , με λόγια που φανερώνουν τη βαθιά συγκίνησή του και με τον Κωνσταντίνο Καβάφη να συνοδεύει το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο αναπληρωτήε επικεφαλής της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Αθήνα, Τακάακι Νεμότο, αποχαιρέτησε την Ελλάδα ύστερα από τέσσερα χρόνια διπλωματικής παρουσίας στη χώρα.

Λίγο πριν την αναχώρησή του για την Ιαπωνία, ο πρέσβης εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τους Έλληνες πολίτες, φίλους και συνεργάτες που, όπως ανέφερε, τον υποδέχθηκαν με καλοσύνη, ευγένεια και φιλοξενία καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Μιλώντας σε άπταιστα ελληνικά,ο κ. Νεμότο δανείστηκε τους διαχρονικούς στίχους του Καβάφη από το ποίημα «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον», αποτυπώνοντας με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο τα συναισθήματά του για την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κεφαλαίου της ζωής του. «Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαρραλέος, αποχαιρέτα την την Αλεξάνδρεια που χάνεις», ανέφερε, σημειώνοντας ότι επιστρέφει στην πατρίδα του έχοντας τους στίχους του μεγάλου Έλληνα ποιητή χαραγμένους στην καρδιά του.

Ο απερχόμενος διπλωμάτης έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στις στενές σχέσεις Ελλάδας και Ιαπωνίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δεσμοί φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες θα συνεχίσουν να ενισχύονται τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, καλωσόρισε τη διάδοχό του, Γιόκιο Μαετζίμα, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετική συνάδελφο με βαθιά γνώση της ελληνικής γλώσσας, ζητώντας να της προσφερθεί η ίδια εμπιστοσύνη και στήριξη που ο ίδιος έλαβε κατά την παραμονή του στην Ελλάδα.

«Να είστε όλοι καλά, καλή αντάμωση», ήταν το τελευταίο μήνυμα του Τακάακι Νεμότο, κλείνοντας έναν κύκλο τεσσάρων ετών στη χώρα που, όπως άφησε να εννοηθεί, θα κατέχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.