Μεταμόρφωση: Εταιρεία με σκυρόδερμα πετούσε λήματα στον Κηφισό

Υγρά απόβλητα από τις εγκαταστάσεις μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέρματος στη Μεταμόρφωση, κατέληγαν στον Κηφισό. Οι αρχές συνέλαβαν 55χρονο υπεύθυνο για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων στην εταιρεία.

Σε μία συγκλονιστική ανακάλυψη σοβαρής περιβαλλοντικής ρύπανσης οδηγήθηκαν χθες το μεσημέρι οι αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΛ.ΑΣ.

Μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., με τη συνδρομή υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας, διαπίστωσαν διαρροή στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε εγκαταστάσεις μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη Μεταμόρφωση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα η μόλυνση προερχόταν από δεξαμενή καθίζησης, η οποία βρίσκεται εντός της εγκατάστασης, κοντά στην όχθη του Κηφισού.

Κατά την αυτοψία που ακολούθησε στην εξωτερική περίφραξη, στο σημείο εξόδου των αποβλήτων, διαπιστώθηκε αδιάκοπη ροή. Ενώ παράλληλα τα υγρά είχαν δημιουργήσει ρυάκι στο έδαφος, με πορεία προς τον ποταμό, όπου και κατέληγαν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΛ.ΑΣ.

Η διαρροή προκάλεσε ρύπανση στα νερά του Κηφισού και, κατά την αστυνομία, αποτελούσε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Οι Αρχές συνέλαβαν 55χρονο άνδρα, υπεύθυνο για την τήρηση των μέτρων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Δ.Δ.Ε.Ε.Α. της ΓΑΔΑ για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΛ.ΑΣ.

Έπειτα από οπτική εξέταση των υγρών αποβλήτων και τον έλεγχο με πεχαμετρικό χαρτί, προέκυψε ότι παρουσίαζαν αλκαλική αντίδραση. Μάλιστα, οι αρμόδιες υπηρεσίες έλαβαν δείγματα από το σημείο και τα απέστειλαν για εργαστηριακή ανάλυση.

Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας συνεχίζονται καθημερινά, με στόχο τον εντοπισμό περιστατικών ρύπανσης που μπορούν να προκαλέσουν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.