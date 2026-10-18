Σοκαριστικό τροχαίο στην Ιεράπετρα: Το αγροτικό ξερίζωσε τρεις ελιές για να αποφύγει σκυλί

Σοβαρές υλικές ζημιές, αλλά ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς, είχε τροχαίο που σημειώθηκε στην Ιεράπετρα της Κρήτης.

Νεαρός οδηγός επέστρεφε με το αγροτικό του από την Ιεράπετρα προς τη Μακρυλιά, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αδέσποτο σκυλί πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο. Στην προσπάθειά του να το αποφύγει, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το αγροτικό βγήκε από την πορεία του και κατέληξε σε παρακείμενο ελαιώνα. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, καθώς ξερίζωσε τρεις μεγάλες ελιές πριν χτυπήσει σε μαντρότοιχο.

Ο δυνατός θόρυβος αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους για να δουν τι είχε συμβεί.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο νεαρός δεν τραυματίστηκε. Μετέβη, ωστόσο, στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας για προληπτικές εξετάσεις.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.