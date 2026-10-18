ΒΟΛΟΣ — Μια τοιχογραφία που φέρνει τον «Κρητικό» Μαζωνάκη στο κέντρο της πόλης

Στην οδό Ερμού 89 ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες ένα έργο που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Μια αστική τοιχογραφία αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη, η οποία παντρεύει τη λαϊκή κρητική αισθητική με τη σύγχρονη γλώσσα του street art, δημιουργώντας μια εικόνα που δεν μένει απλώς στον τοίχο αλλά συνομιλεί με όποιον περνάει από μπροστά της.

Η ιδέα και ο σχεδιασμός ανήκουν στην Άννα Εμμανουήλ, ενώ την υλοποίηση στον μεγάλο αστικό τοίχο έχει αναλάβει ο Στράτος Μπόμπολος. Μέσα από αυτή τη συνάντηση, τα στοιχεία της κρητικής παράδοσης δεν εμφανίζονται ως διακόσμηση, αλλά ως ζωντανή ύλη που διαπλέκεται με την ένταση και την ελευθερία της τέχνης του δρόμου. Το αποτέλεσμα προσφέρει μια διαφορετική, πιο άμεση ανάγνωση της παρουσίας του τραγουδιστή μέσα στον δημόσιο χώρο.

#Mazonakis #StreetArt #UrbanArt #tanea ♬ Inopnevma Ftino – Giorgos Mazonakis @ta_nea.gr 🎨 Μια εντυπωσιακή τοιχογραφία αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη παίρνει μορφή στην καρδιά του Βόλου, στην οδό Ερμού 89, προσελκύοντας τα βλέμματα κατοίκων και περαστικών. 🖌️ Τη σύλληψη και τον σχεδιασμό του έργου υπογράφει η εικαστικός Άννα Εμμανουήλ, ενώ την υλοποίηση ανέλαβε ο καλλιτέχνης Στράτος Μπόμπολος, συνδυάζοντας στοιχεία της κρητικής παράδοσης με τη σύγχρονη street art. ❤️ Η τοιχογραφία μετατρέπει έναν απλό αστικό τοίχο σε σημείο καλλιτεχνικής αναφοράς, τιμώντας τη χαρακτηριστική προσωπικότητα και την καλλιτεχνική πορεία του δημοφιλούς τραγουδιστή. Καλλιτέχνης: Στράτος Μπόμπολος #Volos

Η θέση του έργου στην Ερμού 89 το κάνει μέρος της καθημερινής διαδρομής των ανθρώπων της πόλης. Ένας απλός τοίχος μετατρέπεται σε σημείο στάσης — εκεί όπου κάποιος μπορεί να σταματήσει, να κοιτάξει ξανά και να αναγνωρίσει κάτι οικείο μέσα από μια νέα οπτική. Το mural δεν επιβάλλεται· ενσωματώνεται στον ρυθμό του δρόμου και αφήνει πίσω του μια αίσθηση που μένει.

Η τοιχογραφία αναμένεται να ολοκληρωθεί ολόκληρη τη Δευτέρα, μέχρι το βράδυ. Μέχρι τότε, ο τοίχος συνεχίζει να παίρνει μορφή, προσθέτοντας στον Βόλο ένα έργο που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα ζωντανό σημείο αναφοράς — μια σύγχρονη πολιτιστική ψηφίδα που συνδέει την παράδοση με το παρόν μέσα στην καρδιά της πόλης.