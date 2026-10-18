Αεροσκάφος με δυο επιβάτες έπεσε στην Πιερία

Χωρίς τις αισθήσεις τους οι δύο επιβαίνοντες

Πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους (ελαφρού τύπου), με 2 επιβαίνοντες, στην Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας στην Πιερία, χωρίς εκδήλωση πυρκαγιάς.

Φωτογραφία/ kontariotissa.gr

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 13:50.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.Οι Πυροσβέστες κατά την άφιξή τους στο χώρο του δυστυχήματος, εντόπισαν εκτός του αεροσκάφους τους 2 επιβαίνοντες, χωρίς τις αισθήσεις τους.Το αεροσκάφος εντοπίστηκε εντός κοίτης ποταμού (χωρίς νερό) πλησίον του αεροδιαδρόμου της Αερολέσχης Πιερίας.

Φωτογραφία/ kontariotissa.gr

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τα δύο άτομα, χωρίς τις αισθήσεις τους σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 18 Οκτωβρίου 2026.

Πηγή Φωτογραφίες άρθρου/kontariotissa.gr