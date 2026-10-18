Δώρισε ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ- Έκανε τον πόνο του προσφορά ζωής

Μια σπουδαία κίνηση προσφοράς έκανε ο 85χρονος Στυλιανός Κώτσης από το Νεοχώρι Παραμυθιάς, δωρίζοντας ένα σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ Παραμυθιάς.

Η δωρεά έγινε στη μνήμη της συζύγου του, Αθανασίας, και του γιου του, Νικολάου, που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Ο ίδιος επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη τους με μια πράξη που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για δεκάδες ανθρώπους.

Η επίσημη παραλαβή του οχήματος πραγματοποιήθηκε παρουσία του προέδρου του ΕΚΑΒ, του δημάρχου Σουλίου και εκπροσώπων τοπικών φορέων. Όλοι εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την προσφορά, η οποία ενισχύει ουσιαστικά τις υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Το νέο ασθενοφόρο αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της Παραμυθιάς και της ευρύτερης περιοχής της Θεσπρωτίας, όπου η άμεση μεταφορά ασθενών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Στα 85 του χρόνια, ο Στυλιανός Κώτσης έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα αλληλεγγύης.Μια δωρεά που κρατά ζωντανή τη μνήμη των αγαπημένων του, προσφέροντας ταυτόχρονα ελπίδα και βοήθεια σε ανθρώπους που θα τη χρειαστούν.

Πηγή/Ενημερωτικός Ορίζοντας