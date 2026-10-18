40 ημέρες χωρίς τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σαράντα ημέρες συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και η Νίκαια γέμισε από κόσμο που θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του.

Από νωρίς, χιλιάδες θαυμαστές έφτασαν στην περιοχή από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Κρατώντας λουλούδια, έδωσαν το δικό τους «παρών» στη μνήμη του τραγουδιστή, στη γειτονιά όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Για πολλούς, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν απλώς ένας αγαπημένος καλλιτέχνης, αλλά ο «δικός τους Γιώργος», που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.