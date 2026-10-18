Άνοιξε δρόμο για να σωθεί μια ζωή – Το «ευχαριστώ» της γιατρού του ΕΚΑΒ

Μια κίνηση ανθρωπιάς στο ύψος του Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου, έγινε αφορμή για ένα δημόσιο «ευχαριστώ» από γιατρό του ΕΚΑΒ προς έναν άγνωστο οδηγό νταλίκας, που βοήθησε ασθενοφόρο να φτάσει στον προορισμό του.

Το ασθενοφόρο μετέφερε ασθενή σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση και ο περιορισμένος χώρος δυσκόλευαν την πορεία του, την ώρα που κάθε δευτερόλεπτο είχε σημασία.

Τότε, ο οδηγός της νταλίκας πήρε την πρωτοβουλία. Ακινητοποίησε το όχημά του, κατέβηκε στον δρόμο και διέκοψε την κυκλοφορία στο αντίθετο ρεύμα, δημιουργώντας δίοδο για να περάσει με ασφάλεια το ασθενοφόρο.

Η αντίδρασή του δεν πέρασε απαρατήρητη από την Καίτη Μ., γιατρό του ΕΚΑΒ που επέβαινε στο όχημα. Με επιστολή της, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη βοήθεια που προσέφερε τόσο στην υγειονομική ομάδα όσο και στον ασθενή.

«Εκείνη την ημέρα δεν ήσασταν απλώς ένας οδηγός που μας παραχώρησε τον δρόμο», σημείωσε, τονίζοντας πως η πράξη του συνέβαλε στην προσπάθεια να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή.

Το μήνυμά της κατέληξε με ένα θερμό «ευχαριστώ» προς τον άνθρωπο που, χωρίς να γνωρίζει ποιος βρισκόταν μέσα στο ασθενοφόρο, επέλεξε να βοηθήσει όταν υπήρχε πραγματική ανάγκη.