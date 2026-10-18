(Βίντεο) Ρόδος: Ανασύρθηκε και 2ο αυτοκίνητο του 62χρονου που πνίγηκε στα Στεγνά

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την τραγωδία στα Στεγνά της Ρόδου, καθώς οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή έφεραν στην επιφάνεια και δεύτερο αυτοκίνητο που ανήκε στον Ευάγγελο Γιομπλάκη.

Το όχημα ανασύρθηκε από συνεργεία που επιχειρούν στο σημείο. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για ακόμη ένα αυτοκίνητο του άτυχου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από ορμητικά νερά, στην προσπάθειά του να προστατεύσει την περιουσία του.

Σπασμένο το παρμπρίζ στην πλευρά του συνοδηγού

Ένα στοιχείο που εξετάζεται ιδιαίτερα είναι η ζημιά στο παρμπρίζ του οχήματος. Συγκεκριμένα, το τζάμι ήταν σπασμένο στην πλευρά του συνοδηγού.

Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν το εύρημα, προκειμένου να διαπιστώσουν αν μπορεί να βοηθήσει στην ανασύνθεση των γεγονότων και στην εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Την ίδια ώρα, η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον θάνατο του Ευάγγελου Γιομπλάκη. Μόλις χθες, συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν στην τελευταία του κατοικία, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις για όσα συνέβησαν στα Στεγνά.